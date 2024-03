Wie weit kann Pflege zu Hause noch gehen?

In zehn Jahren werden mehr Personen auf Pflege angewiesen sein als heute. Gefragt sind nun kreative Lösungen. Ein Kommentar.

Diese Rechnung kann nicht aufgehen: Einer immer größer werdenden Zahl von älteren Menschen steht eine immer kleinere von Personen im Arbeitsalter entgegen. Die Folge: Plätze in Senioren- und Pflegeheimen werden aller Voraussicht nach entgegen dem Bedarf ab- statt zunehmen. Was also tun?

Der Schluss, dass viele Menschen ohnehin so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben möchten und es deshalb am besten ist, wenn sie von ihren Angehörigen versorgt werden, greift sicher zu kurz. Denn viele von denen werden in Zukunft im Erwerbsleben immer stärker gefragt sein, egal, ob Mann oder Frau. Hinzu kommen in manchen Fällen noch die eigenen Kinder, die umsorgt werden müssen.

Familien müssen Hilfe in der Pflege auch annehmen

Was wir benötigen werden, sind viele Angebote zwischen einem stationären Heimaufenthalt und einer kompletten Fürsorge durch die Familie. Tagespflege, Kurzzeitpflege, ambulante Pflegedienste, tatsächlich gelebtes Miteinander in Mehrgenerationenhäusern: all das müssen Bausteine sein, um die Situation in Zukunft stemmen zu können. Was auch dazu gehört, ist der Willen, Hilfe anzunehmen. Das gilt sowohl für die Pflegende Angehörige als auch für Personen mit Pflegebedarf selbst.

