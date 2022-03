Wie wir lernen müssen, mit Corona zu leben

Plus Die Quarantäne soll weg, die Maske aber bleiben? Was hinter den gegensätzlichen Forderungen zweier Politiker steckt.

Am Vorstoß des Augsburger Landrats Martin Sailer (CSU), die Quarantäne für Corona-Kranke abzuschaffen, scheiden sich die Geister. Spielt da einer mit dem Feuer? Oder legt Sailer, der in Sachen Corona auch in der Vergangenheit gelegentlich zwischen dem Team „Vorsicht“ und dem Team „Öffnung“ wechselte, schlicht den Pragmatismus an den Tag, der nach über zwei Jahren im Umgang mit der Pandemie geboten ist? Denn wie bitteschön soll auf Dauer eine Quarantäne-Regelung funktionieren, die allein im Augsburger Land Tausende daheim einsperrt? Allerdings: Corona ist und bleibt eine gefährliche Krankheit, soll man da die letzten Schutzwälle fallen lassen? Für beide Standpunkte lassen sich Belege finden und entsprechend vielstimmig ist die Debatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

