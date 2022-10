Kommentar

18:00 Uhr

Wieder gegen Corona impfen? Es ist Zeit für diese Frage

Plus Die steigenden Infektionszahlen und die Warnungen von Medizinern aus den Krankenhäusern lassen nach dem leichten Leben im Sommer aufhorchen.

Von Regine Kahl

Ach, war das im Sommer schön: Wir konnten das Thema Corona und die Frage nach einer Auffrischungsimpfung verschieben und das Wetter genießen. Doch jetzt schleicht er sich an, der ungemütliche Herbst und damit auch die Zeit, in der Viren sich in den geschlossenen Räumen munter ausbreiten. Dies führt dazu, dass auch die Frage nach der Impfung wieder einmal aktuell wird.

