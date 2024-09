Startseite Icon Pfeil nach unten Augsburg Land Icon Pfeil nach unten Kommentar: Wir brauchen mehr Erfolgsgeschichten

Es ist ein Thema, das die Quadratur des Kreises zu verlangen scheint: Wenn es um Geflüchtete, Migranten oder Asylbewerber geht, scheiden sich die Ansichten. Klar ist: Schon unsere Geschichte und eine demokratische Humanität verpflichtet uns, Menschen in Not zu helfen. Und doch verfestigt sich bei vielen Menschen im Land der Eindruck, das System werde ausgenutzt. Wahrscheinlich ist beides richtig, darum gibt es ja das System der genauen Prüfung aller Asylanträge.

Für die Herausforderungen bei der Zuwanderung gibt es keine schnelle Lösung

Gleichzeitig benötigt auch der Landkreis dringend Arbeitskräfte aus dem Ausland. Wer einen Pflegedienst beschäftigt oder zuletzt im Krankenhaus war, weiß das genau: Ein großer Anteil der in diesem Berufsfeld Beschäftigten ist noch nicht lange in Deutschland. Gleichzeitig gelangen die Kommunen an ihre Grenzen, wenn es um die Aufgabe geht, Geflüchtete unterzubringen und in die Gesellschaft zu integrieren. Egal, was versprochen wird, eine schnelle Lösung aus diesem Dilemma gibt es nicht.

Und doch kann die Situation mit dem Drehen an kleinen Rädchen verbessert werden. Kommen wir den Schicksalen von Geflüchteten nahe, wie jenem der Familie Yükselen, wird manchmal klar: Auch wenn ein Asylantrag abgelehnt wird, können zugewanderte Menschen zu einem wertvollen Teil unserer Gesellschaft werden. Diese Chance sollten wir uns allen geben.