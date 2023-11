Wirtschaftspolitik muss alle angehen

Für die Wirtschaft im Augsburger Land geht es inzwischen ums Ganze. Aktuell gute Zahlen können nicht über Probleme in der Zukunft hinwegtäuschen.

Das ist so eine Art Mechanismus: Fragt man in gewissen Wirtschaftszweigen nach, wie es ihnen denn so geht, wird ein Lied des Leidens angestimmt mit dem immer gleichen Refrain, die Politik sei an allem Schuld und müsste endlich den Forderungen der entsprechenden Verbände nachkommen. Für Medienkonsumenten ist das dann meistens der Moment, in denen sie sich denken: alles wie immer, wird schon nicht so schlimm sein.

Der aktuelle Konjunkturindex bereitet der IHK Sorgen

Doch was in diesem Herbst bei der Vorstellung des aktuellen Konjunkturindex besprochen wurde, hat eine andere Qualität. Für reflexartige Politikschelte steht die neu gewählte IHK-Regionalvorsitzende Ramona Meinzer sicher nicht. Sie ist Vertreterin einer neuen Generation von Führungspersonal in Familienbetrieben, trägt keinen sprichwörtlichen grauen Anzug und will sich nicht einfach mal beschweren.

Darum könnten Unternehmen bald abwandern

Umso schwerer wiegen ihre Feststellungen, wenn sie Zusammenhänge aufzeigt. Und die sind gar nicht so unverständlich: Wenn Betriebe in Deutschland viel Kraft darauf aufwenden müssen, bürokratische Hürden zu meistern und gleichzeitig neue Aufträge ausbleiben, dann gibt es aus ökonomischer Sicht nicht mehr viele Gründe für sie, auf lange Sicht vor Ort zu bleiben. Spätestens dann geht eine gute Wirtschaftspolitik uns alle an.

