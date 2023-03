Wohnungsnot im Landkreis: Baulücken kosten wertvollen Wohnraum

Plus Dass Grundstücke leer stehen und alte Bauernhäuser verfallen, verschärft die Not auf dem Wohnungsmarkt. Das ist ungerecht, doch das Problem ist komplex.

Die günstigste Vierzimmerwohnung im Augsburger Land ist beim bekanntesten Immobilienportal im Internet aktuell für 800 Euro Kaltmiete inseriert. Dafür gibt es 100 Quadratmeter in Altenmünster. Das teuerste Angebot: 2216 Euro kalt für eine schicke Penthousewohnung in Gersthofen; Stellplatz kostet extra. Zwischen den beiden Extremen liegen gerade einmal 16 weitere Angebote. Um die dürften sich Hunderte Familien reißen – denn Wohnraum ist in der Zuzugsregion Augsburger Umland längst knapp. Dass gleichzeitig besonders auf dem Land Grundstücke leer stehen und alte Bauernhäuser verfallen, verschärft die Not.

Eine Strafe fürs Nichtstun mit Baugrundstücken?

Dabei gibt es durchaus Ideen, die Lücken zu schließen. Diskutiert wird etwa darüber, unbebaute Grundstücke stärker zu besteuern. Eine Strafe fürs Nichtstun sozusagen, wie es sie in neuen Baugebieten schon gibt. Doch so einfach ist das nicht. Die Gründe dafür, ein Haus oder Baugrundstück eben nicht zu verkaufen, sind vielfältig. Sicher gibt es Spekulanten, die nur darauf warten, möglichst viel Profit aus ihrem Eigentum schlagen zu können. Oft sind es aber auch Großeltern, die ihr Häuschen irgendwann den Enkeln überschreiben möchten. Angesichts steigender Kosten für Baumaterial, Handwerker und Energie müssen die schon einmal anfangen, zu sparen, um sich allein den Unterhalt einer älteren Immobilie leisten zu können.

