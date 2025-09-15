Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Kommentar zu den Mountainbikestrecken im Landkreis Augsburg

Kommentar

Offizielle Mountainbike-Strecken: Weniger Ärger, weniger Zerstörung

Zwölf offizielle Trails gibt es mittlerweile im Landkreis Augsburg. Davon profitieren nicht nur Mountainbiker.
Von Sebastian Richly
    • |
    • |
    • |
    Auf der neuen Flowline in der Nähe des Bismarck-Turms bei Steppach kommt die ganze Familie auf ihre Kosten.
    Auf der neuen Flowline in der Nähe des Bismarck-Turms bei Steppach kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. Foto: Sebastian Richly 

    So lange ist es noch gar nicht her, dass sich Mountainbiker und Spaziergänger in den Westlichen Wäldern mit Abneigung begneten. Die einen bauten illegale Strecken durch das Unterholz und die anderen machten diese dann wieder zunichte. Am Ende gab es keine Gewinner, sondern nur Verlierer - und jede Menge Unverständnis.

    Lange hat es gedauert, doch durch den MTB Augsburg gibt es seit rund fünf Jahren einen Verein, der sich für die Anliegen der Mountainbiker einsetzt, aber auch für ein verständnisvolles Miteinander. Mit viel Einsatz hat der Verein mittlerweile zwölf Strecken im Landkreis Augsburg gebaut, alles mit Erlaubnis der Waldbesitzer. So können die Sportlerinnen und Sportler ihrem Hobby nachgehen, ohne anderen in die Quere zu kommen. Außerdem wird auch auf die Natur beim Streckenbau geachtet. Hinzu kommt, dass der Verein Ausgleichsflächen bepflanzt.

    Auf der neuen Flowline in der Nähe des Bismarck-Turms bei Steppach kommt die ganze Familie auf ihre Kosten.
    Icon Galerie
    27 Bilder
    Die sogenannte Flow-Line bei Steppach ist der neueste Trail des Mountainbikevereins Augsburg. Die Strecke ist auch für Anfänger geeignet. Die besten Bilder der Probefahrt.

    Deshalb braucht es nicht in jedem Wald eine Strecke, aber ein dem Bedarf angepasstes Angebot. Es wäre deshalb ein Gewinn, wenn auch im Landkreis-Süden bald die ersten Strecken entstehen würden. Man muss den Sport nicht gutheißen, doch die ausgewiesenen Strecken tragen zu einem verständnisvolleren Miteinander bei.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden