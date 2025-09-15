Offizielle Mountainbike-Strecken: Weniger Ärger, weniger Zerstörung

So lange ist es noch gar nicht her, dass sich Mountainbiker und Spaziergänger in den Westlichen Wäldern mit Abneigung begneten. Die einen bauten illegale Strecken durch das Unterholz und die anderen machten diese dann wieder zunichte. Am Ende gab es keine Gewinner, sondern nur Verlierer - und jede Menge Unverständnis.

Lange hat es gedauert, doch durch den MTB Augsburg gibt es seit rund fünf Jahren einen Verein, der sich für die Anliegen der Mountainbiker einsetzt, aber auch für ein verständnisvolles Miteinander. Mit viel Einsatz hat der Verein mittlerweile zwölf Strecken im Landkreis Augsburg gebaut, alles mit Erlaubnis der Waldbesitzer. So können die Sportlerinnen und Sportler ihrem Hobby nachgehen, ohne anderen in die Quere zu kommen. Außerdem wird auch auf die Natur beim Streckenbau geachtet. Hinzu kommt, dass der Verein Ausgleichsflächen bepflanzt.

Deshalb braucht es nicht in jedem Wald eine Strecke, aber ein dem Bedarf angepasstes Angebot. Es wäre deshalb ein Gewinn, wenn auch im Landkreis-Süden bald die ersten Strecken entstehen würden. Man muss den Sport nicht gutheißen, doch die ausgewiesenen Strecken tragen zu einem verständnisvolleren Miteinander bei.