Es könnte so einfach sein: Den Müll in den Stadtzentren reduzieren und gleichzeitig die klamme Haushaltskasse aufbessern. Eine Verpackungssteuer auf Einwegmaterial klingt erst einmal wie das Allheilmittel für die Kommunen im Augsburger Land im Kampf gegen vermüllte Innenstädte. Doch die Rechnung geht so nicht auf.

