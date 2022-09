Zu wenig Kita-Plätze: Die meisten Kommunen haben ihre Aufgaben erkannt

Das Angebot an Kinderbetreuung wurde in den vergangenen Jahren tüchtig ausgebaut. Dennoch reichen die Plätze wieder nicht aus. Was jetzt die Aufgabe der Kommunen ist.

In diesem Jahr sind die Kinderbetreuungsplätze besonders knapp, weil es an Personal fehlt, seltener auch an den Räumlichkeiten. Denn eines kann man den Kommunen im Landkreis Augsburg nicht vorwerfen: Die allermeisten haben in den vergangenen Jahren eine Kita nach der anderen gebaut oder erweitert. Jedes Jahr hören sich die Stadt- und Gemeinderätinnen und -räte die Ergebnisse der Sozialraumanalyse des Landkreises mit der Prognose des Bedarfs an Betreuungsplätzen an und führen eigene Umfragen bei den Eltern durch. Der Bedarf steigt, das ist ihnen klar. Doch alle Erweiterungen reichen dennoch nicht aus und es müssen auf die Schnelle Notlösungen wie etwa Container her. Dies ist immerhin eher zu lösen als der Personalmangel.

Fachkräfte gewinnen und zu halten ist die nächste große Aufgabe

Wie in vielen Branchen kommt es nun auf die Arbeitsbedingungen, das Umfeld und die Bezahlung an, um Fachkräfte anzulocken und dauerhaft zu halten. Das ist nach dem Errichten von Gebäuden die nächste große Aufgabe der Kommunen und der Träger. Zudem erleichtern digitale Online-Portale den Familien die Suche und das mühsame Klinken putzen bei verschiedenen Einrichtungen, die telefonisch meist schwer erreichbar sind. In einer idealen Welt funktioniert die Buchung von Kinderbetreuung künftig mit zehn Klicks so einfach wie Online-Shopping oder eine Reisebuchung.

Lesen Sie dazu auch