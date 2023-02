Zu wenig Personal an Kitas? Gute Kinderbetreuung geht uns alle an

In der Kinderbetreuung werden sich immer mehr Löcher auftun, das scheint so gut wie sicher. Das geht nicht nur Eltern, sondern alle an.

Eines scheint so gut wie sicher: In absehbarer Zeit wird Kinderbetreuung nicht wieder so werden, wie wir sie bislang gekannt haben. Darunter leiden aktuell alle: Die Kindergartenleitungen, das Personal, die Eltern und ganz sicher auch die Kinder. Viel steht auf dem Spiel: Es geht immerhin nicht allein um Betreuung. Es geht darum, dass kleine Kinder gut und sicher aufgehoben sind und dass sie so gefördert werden, wie sie es verdienen. Und zwar alle Kinder.

Nur zu jammern, was alles in der Vergangenheit versäumt wurde, hilft nicht weiter. Es stimmt nämlich auch gar nicht, was oft dargestellt wird: Ein pädagogischer Beruf ist sehr beliebt, heute arbeiten in diesem Bereich mehr Frauen (und leicht zunehmend auch Männer) als je zuvor.

Kitas und Kinderbetreuung: Das System stößt an seine Grenzen

Nur: Das reicht immer noch nicht aus. Das System kommt einfach an seine Grenzen. Nur eines darf nun nicht geschehen. Eltern dürfen mit der Situation nicht allein gelassen werden. Neue Formen in der Kinderbetreuung zu entwickeln, das geht alle in der Gesellschaft an, schließlich profitieren am Ende auch alle davon, wenn Kinder gut auf die Schule vorbereitet werden und Eltern Zeit zum Arbeiten haben. Das muss endlich ankommen.

