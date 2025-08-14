Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Kommentar zum City-Center in Gersthofen: Stadträte bremsen dringend nötiges Zukunftsprojekt aus

Kommentar

City-Center in Gersthofen: Stadträte bremsen dringend nötiges Zukunftsprojekt aus

Mitten in Gersthofens Innenstadt findet sich ein unschönes Parkdeck. Ein Investor will das ändern, wird aber ausgebremst. Ein Kommentar.
Von Philipp Kinne
    • |
    • |
    • |
    Auf das bestehende Parkdeck am City-Center soll ein Wohnkomplex aufgebaut werden.
    Auf das bestehende Parkdeck am City-Center soll ein Wohnkomplex aufgebaut werden. Foto: Marcus Merk

    „Bye Bye Stillstand“ war in den vergangenen Monaten in großen Lettern auf Plakaten in Gersthofen zu lesen. Dabei ging es um Gersthofens bekanntesten Schandfleck, das Gersthofer Loch. Die riesige Baulücke, die sich seit rund 20 Jahren in der Innenstadt befindet, soll jetzt endlich zu einem Park werden. Läuft alles nach Plan, wird dieses Vorhaben die Stadt nachhaltig verschönern. Doch direkt gegenüber droht nun das City-Center zum nächsten Stillstandsprojekt zu werden, weil sich der Stadtrat nicht einigen will.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden