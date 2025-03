Ein bisschen mehr Kampfgeist darf schon sein

Muss eine Aktion zum Internationalen Frauentag immer politisch sein und die Gleichstellung aller Geschlechter in den Mittelpunkt stellen? Das ist sicher Einstellungssache. Tatsache ist jedoch: Frauen sind nicht nur kämpferisch, sondern haben es gerne auch mal gemütlich, mit schöner Mode, kreativen Freizeitbeschäftigungen oder leckeren Fruchtaufstrichen. Eine Messe rund um schöne Dinge, die in diesem Zusammenhang vor allem weiblichen Bedürfnissen zugesprochen werden, hat sicher ihre Berechtigung. Aber muss das unbedingt unter dem Label des Internationalen Frauentags geschehen? Wenn ja, dann sollte der ernste und eben doch kämpferische Ansatz des Tags auch eine Rolle spielen bei einer erneuten Auflage dieser durchaus erfolgreichen Veranstaltung in Diedorf. Denn nur mit der Konzentration auf schöne Dinge ist Gleichstellung nicht zu schaffen. Und erreicht ist diese noch lange nicht.

Jana Tallevi

Internationaler Frauentag

Gleichberechtigung