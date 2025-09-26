Auch die Freien Wähler nominieren Fahrner als Dinkelscherbens Bürgermeisterkandidaten

Auch die Freien Wähler stehen geschlossen hinter Ulrich Fahrner als Bürgermeisterkandidaten für Dinkelscherben. Die CSU hatte ihn bereits im Juni nominiert, nun zogen die Freien Wähler einstimmig nach.

Wahlleiter Peter Kraus, Dritter Bürgermeister von Dinkelscherben, betont in einer Mitteillung: „Mit dieser Entscheidung zeigen wir: Es geht uns nicht um Parteigrenzen, sondern um die Zukunft von Dinkelscherben.“ Kraus blickte zudem auf die vergangenen sechs Jahre zurück: „Ob bei der Unterstützung der Hospitalstiftung, beim Hochwasserschutz, bei der Einführung einer energieeffizienten Straßenbeleuchtung oder bei der Neuausschreibung der Stromlieferverträge – vieles haben wir nur gemeinsam erreicht.“ Diese erfolgreiche Zusammenarbeit im Marktgemeinderat wolle man fortsetzen.

Ulrich Fahrner zeigte sich zuversichtlich: „Zwischen allen Gruppierungen im Marktgemeinderat herrscht eine sehr sachliche und konstruktive Stimmung.“ Auch die Verwaltung sieht er gut aufgestellt: „Dinkelscherben ist auf einem guten Weg.“ Er rief die Bürgerinnen und Bürger auf, sich einzubringen: „Bringen Sie sich ein – mit Ideen, mit Engagement, mit Verantwortung.“ Mit der gemeinsamen Aufstellung von CSU und Freien Wählern soll deutlich werden, dass konstruktive Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg möglich ist. Der 56-Jährige ist bislang der einzige Kandidat im Rennen um die Nachfolge des amtierenden Bundesmeisters Edgar Kalb. Er möchte sich nicht mehr zur Wahl stellen. (AZ)