Freie Wähler schicken Melanie Schappin als Bürgermeisterkandidatin ins Rennen

Gersthofen wird im kommenden Jahr aller Voraussicht nach eine Bürgermeisterin haben. Der amtierende Rathauschef Michael Wörle hat bereits angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Bislang gab es mit der parteilosen Susanne Olita nur eine Frau, die sich um die Nachfolge bewirbt. Jetzt gibt es eine zweite Kandidatin: Die Freien Wähler nominieren die langjährige Stadträtin Melanie Schappin.

Beruflich ist Schappin als Rechtsanwältin tätig

Die Fraktion im Stadtrat und der Ortsvorstand haben sich einstimmig für sie ausgesprochen. Die offizielle Nominierung ist für Ende Oktober geplant. Beruflich ist Schappin als Rechtsanwältin tätig – mit Spezialisierung auf Arbeits-, Bau- und Vergaberecht. Über viele Jahre war Schappin auch für die Bauinnung tätig und kenne daher die Herausforderungen der mittelständischen Wirtschaft ebenso wie die Abläufe in der Verwaltung.

Melanie Schappin hat langjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik

Als Fraktionsvorsitzende im Stadtrat und im Kreistag des Landkreises Augsburg bringe Schappin langjährige kommunalpolitische Erfahrung und Führungskompetenz mit. Ihre Laufbahn begann früh: In ihrer damaligen Heimatgemeinde Biberbach wurde sie als junge Frau in den Gemeinderat gewählt. Gemeinsam mit ihrer Familie ist sie in Hirblingen verwurzelt. Schappin: „Ich bin mit vielen wichtigen Entscheidungsträgern in der Region und darüber hinaus gut vernetzt.“

Die Gersthofer entscheiden im nächsten Jahr über den Chefposten im Rathaus. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

Die Bürgermeisterin skizziert bereits erste politische Ziele. Sie wolle sich für „moderne Schulen, zuverlässige Betreuung und gezielte Investitionen in die Bildungsinfrastruktur“ einsetzen. Ein zentraler Faktor sei für sie eine starke Wirtschaft vor Ort, als Grundlage für Investitionen und Arbeitsplätze. Konkret wolle sie durch bessere Anbindungen des neuen Bahnhofs die Mobilität in Gersthofen stärken. Die Freie-Wähler-Kandidatin setze sich außerdem für eine verlässliche Nahversorgung, bezahlbares Wohnen und eine Stadtentwicklung ein, die Lebensqualität schafft. Auch zum „neuen Herz“, dem geplanten Stadtpark im Gersthofer Loch, bezieht Schappin Stellung: „Es muss endlich weitergehen. Der Stillstand darf nicht länger andauern.“ Die Bürgerbeteiligung habe klargemacht, worauf es den Menschen ankommt. Schappin: „Die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger sind für mich der Maßstab.“

Unterstützung aus den eigenen Reihen

Unterstützung gibt es von ihren Parteikollegen. Zweiter Bürgermeister Reinhold Dempf attestiert ihr „kommunalpolitische Erfahrung und das Fingerspitzengefühl, mit allen nötigen Akteuren die Dinge ins Laufen zu bringen.“ Arne Ziesow, Vorsitzender der Freien Wähler in Gersthofen meint: „Wir brauchen in Gersthofen keinen Verwaltungsmeister, sondern eine Bürgermeisterin, die Verantwortung übernimmt, offen auf die Menschen zugeht und wieder verbindet, was zuletzt auseinanderzudriften drohte.“ Obendrein gibt es Unterstützung von Bayerns Digitalminister und Freie-Wähler-Promi Fabian Mehring: „Angesichts ihres Einflusses als Fraktionschefin im Landkreis und ihrer Vernetzung bis in die Staatsregierung bin ich mir sicher, dass sie eine ebenso sympathische wie durchsetzungsstarke Rathauschefin für Gersthofen wäre und die Ballonstadt in eine gute Zukunft führen wird.“

Wird es noch weitere Bürgermeisterkandidaten in Gersthofen geben?

Noch unklar ist, ob es bis zur Kommunalwahl im kommenden März neben Melanie Schappin und Susanne Olita noch weitere Kandidaten im Rennen um das Bürgermeisteramt geben wird. Schon vor einigen Monaten hatte die parteilose Olita früh ihren Hut in den Ring geworfen. Die CSU und W.I.R unterstützen die Kandidatin, die seit Jahren im Rathaus arbeitet. Die Gruppierung „Bewegung Zukunft“ deutete zuletzt an, keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken zu wollen. Pro Gersthofen habe noch keine finale Entscheidung zur Bürgermeisterfrage getroffen. Die Grünen schlossen einen eigenen Kandidaten aus, die SPD wollte sich diese Frage noch offen halten.