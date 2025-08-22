Icon Menü
Kommunalwahl 2026: Plaktwände oder einzelne Wahlplakate - Meitinger Bürgerin beschwert sich

Meitingen

Wahlplakate: Meitingerin kritisiert Entscheidung im Gemeinderat

Der Antrag der Freien Wähler, die sich in Meitingen Plakatwände anstatt einzelne Plakate wünschten, scheiterte im Juni im Gemeinderat. Doch in der Bürgerschaft bleibt das Thema präsent.
Von Stefanie Brand
    Zur Kommunalwahl im nächsten Jahr können die Baumstämme entlang der Schlossstraße wieder mit Plakaten behängt werden, denn der Antrag der Freien Wähler fand keine Mehrheit im Gemeinderat.
    Zur Kommunalwahl im nächsten Jahr können die Baumstämme entlang der Schlossstraße wieder mit Plakaten behängt werden, denn der Antrag der Freien Wähler fand keine Mehrheit im Gemeinderat. Foto: Steffi Brand

    Ende Juni scheiterte der Antrag der Freien Wähler im Meitinger Gemeinderat, Wahlplakate künftig an einigen ausgewählten Stellen im Ort an großen Plakatwänden zu platzieren, anstatt wie bisher überall einzelne Plakate aufzustellen. 14 Mitglieder des Gemeinderats stimmten dagegen, sieben dafür, womit der Antrag abgelehnt wurde. Doch genau dieses Verhalten ärgerte Emma Laxgang aus Meitingen, die im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, dass diese Entscheidung ohne Berücksichtigung der Wünsche der Bürgerinnen und Bürger getroffen worden sei.

