Wahlplakate: Meitingerin kritisiert Entscheidung im Gemeinderat

Ende Juni scheiterte der Antrag der Freien Wähler im Meitinger Gemeinderat, Wahlplakate künftig an einigen ausgewählten Stellen im Ort an großen Plakatwänden zu platzieren, anstatt wie bisher überall einzelne Plakate aufzustellen. 14 Mitglieder des Gemeinderats stimmten dagegen, sieben dafür, womit der Antrag abgelehnt wurde. Doch genau dieses Verhalten ärgerte Emma Laxgang aus Meitingen, die im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, dass diese Entscheidung ohne Berücksichtigung der Wünsche der Bürgerinnen und Bürger getroffen worden sei.

