Kontroverse ums Feuerwehrhaus: Stadträte wollen mehr Fakten

Die Debatte um die Innenausstattung des neuen Feuerwehrhauses in Neusäß und die daraus entstehenden Mehrkosten schlug in den vergangenen Tagen hohe Wellen in Neusäß und hat das Verhältnis der Stadt zur Feuerwehr merklich erschüttert. Über den Nachtragshaushalt sollte der Verwaltungs- und Finanzausschuss zusätzliche Mittel genehmigen. Die Ausstattung im Verwaltungshaushalt soll 40.000 Euro mehr als zunächst gedacht kosten, im Vermögenshaushalt sind weitere 40.000 Euro mehr vorgesehen. Daran entzündete sich eine hitzige Diskussion. Manche Mitglieder des Verwaltungsausschusses kritisierten harsch die Mehrausgaben für Ausstattungswünsche, die die Stadträte angeblich vorher nicht gekannt hatten.

