Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Kontroverse um Neusässer Feuerwehrhaus: Stadträte fordern mehr Transparenz und Fakten

Neusäß

Kontroverse ums Feuerwehrhaus: Stadträte wollen mehr Fakten

Zuletzt wurde der Neusässer Feuerwehr vorgeworfen, überzogene Forderungen zu stellen. Nun bedauern einzelne Stadträtinnen den „scharfen Ton“.
Von Angela David
    • |
    • |
    • |
    Um die Innenausstattung des neuen Feuerwehrhauses in Neusäß - hier ein Modell - gibt es kontroverse Debatten.
    Um die Innenausstattung des neuen Feuerwehrhauses in Neusäß - hier ein Modell - gibt es kontroverse Debatten. Foto: Angela David

    Die Debatte um die Innenausstattung des neuen Feuerwehrhauses in Neusäß und die daraus entstehenden Mehrkosten schlug in den vergangenen Tagen hohe Wellen in Neusäß und hat das Verhältnis der Stadt zur Feuerwehr merklich erschüttert. Über den Nachtragshaushalt sollte der Verwaltungs- und Finanzausschuss zusätzliche Mittel genehmigen. Die Ausstattung im Verwaltungshaushalt soll 40.000 Euro mehr als zunächst gedacht kosten, im Vermögenshaushalt sind weitere 40.000 Euro mehr vorgesehen. Daran entzündete sich eine hitzige Diskussion. Manche Mitglieder des Verwaltungsausschusses kritisierten harsch die Mehrausgaben für Ausstattungswünsche, die die Stadträte angeblich vorher nicht gekannt hatten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden