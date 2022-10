Hardrock im Dreierpack

Beim Dreifach-Konzert "Out of the Dark" stehen Bands von Königsbrunn bis Australien im Spectrum auf der Bühne.

Im Keller seines Königsbrunner Reihenhauses bastelt Gitarrist Cristian Bettendorf seit 2011 an der Karriere seiner Band "Darkness Light." 2022 hat er bereits die dritte EP "Desert Flight" mit modernem, melodischen Hardrock und Modern Metal Touch produziert, gemischt und gemastert. Damit will er nun raus aus dem dunklen Keller. "Out of the Dark" lautet das Motto eines von ihm in Zusammenarbeit mit Ufuk Aykut organisierten Dreifach-Konzert, das am 3. November im Spectrum Club in Augsburg über die Bühne geht. Neben Darkness Light sind "As crowes fly" aus Australien und die Classic-Hardrocker von "Sainted Sinners" am Start.

Für das jüngste Facelifting bei Darkness Light, deren Musik von Bettendorfs virtuosem und stets melodischem Gitarrenspiel und einer perfekten Rhythmussektion mit dem Augsburger Basser Bernd Sparhuber und dem aus Holzheim (Landkreis Dillingen) stammenden Schlagzeuger Peter Ahle (Ex-Waidmann) sowie Kolja Wieczorek an den Keyboards geprägt wird, ist in vorderster Front Sängerin und Model Lydia Pané zuständig. Sie bringt mit ihrer facettenreichen Stimme auch Blues-Elemente ein.

The essence of Rock der 70er- und 80er Jahre

Lydia Pané ist auch dafür verantwortlich, dass mit "Sainted Sinners" ein international besetzter Headliner verpflichtet werden konnte. Hierbei handelt es sich nämlich um die Band ihres Ehegatten Frank Pané, bekannt durch seine Arbeit als Gitarrist von Bonfire. Die Classic-Hard-Rock-Formation besteht aus illustren Musikern wie Sänger Jack Meille (Tygers of Pan Tang ), Keyboarder Ernesto Ghezzi (Gotthard) aus Italien oder der Amerikaner Rico Bowen, der schon in der Band von Madonna den Bass bedient hat. Mit den bei Kritikern und Fans gleichermaßen hoch angesehenen Alben "Unlocked & reloaded" und "Taste it!" wollen sie die Musikwelt mit "The essence of Rock‘n Roll" attackieren. Darauf zelebrieren sie eine Reise durch alle Facetten des klassischen Heavy Rock der 70er- und 80er-Jahre.

Nachdem die australische Band "As Crows Fly" krankheitsbedingt absagen musste, springen die Deutsch-Rocker "Waidmann" in die Bresche..

