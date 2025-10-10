Mit dem Kaminofen günstiger und nachhaltig heizen

Ein warmer Kaminofen sorgt für Gemütlichkeit und Behaglichkeit. Aber Kaminöfen setzen bei ihrem Betrieb auch Treibhausgase und Luftschadstoffe frei. Mit der richtigen Anwendung können Betreiberinnen und Betreiber diese negativen Auswirkungen minimieren. Das belegen laut einer Mitteilung des Augsburger Landratsamtes Untersuchungen am Technologie- und Förderzentrum (TFZ) in Straubing. Gleichzeitig kann man auf diese Weise Kosten senken, da weniger Holz benötigt und Schäden am Ofen vermieden werden.

Mitorganisiert wird der Vortrag von Klimaschutzbeauftragten

Auf was es im Detail zu achten gilt, erfahren interessierte Bürgerinnen und Bürger bei einem kostenlosen Online-Vortrag am Donnerstag, 23. Oktober, von 18.30 bis etwa 20 Uhr. Organisiert wird die Veranstaltung von der Fachstelle für Klimaschutz am Landratsamt Unterallgäu in Kooperation unter anderem mit den Klimaschutzbeauftragten der Landkreise Augsburg und der Stadt Augsburg.

Referent ist Simon Lesche vom Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ). Er wird unter anderem die Technik eines Kaminofens erklären und darauf eingehen, was man bei der Auswahl und Lagerung von Brennholz und Briketts beachten sollte. Zudem informiert er über die richtige Bedienung des Ofens, vom Anzünden über das Nachlegen bis hin zur Lufteinstellung. Es bleibt auch Zeit, noch offene Fragen zu klären.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Diese läuft gebündelt über die Homepage des Landkreises Unterallgäu unter www.unterallgaeu.de/kaminofen. Anmeldeschluss ist Sonntag, der 19. Oktober. (AZ)