Kostenlose Tipps für einen naturnahen Garten

Unter dem Motto „Naturnaher Garten – kleines Paradies statt trostloser Steinwüste“ veranstalten der Fachbereich Klimaschutz und Mobilität sowie der Fachbereich Naturschutz des Landkreises Augsburg für alle Interessierten eine Online-Fragestunde. Die Veranstaltung findet am Montag, 30. Juni, von 18 bis 19 Uhr statt.

Diese Vorteile bieten naturnahe Gärten

Ob im Neubaugebiet oder im bestehenden Garten – naturnahe Gärten bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und fördern aktiv den Klimaschutz. Gartenliebhaberinnen und -liebhaber erhalten im Rahmen der Veranstaltung wertvolle Tipps und kreative Ideen für eine ökologische und gleichzeitig ästhetische Gartengestaltung.

Als Experte steht Benedikt Weidner, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege im Landkreis Augsburg, zur Verfügung. Er freut sich darauf, spannende Fragen rund um das Thema „Gärtnern“ zu beantworten und praxisnahe Ratschläge zu geben.

So kann man an der Veranstaltung teilnehmen

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Um eine verbindliche Anmeldung bis spätestens Freitag, 27. Juni, wird per E-Mail an klimaschutz@LRA-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821 3102 2222 gebeten. Weitere Informationen zur Teilnahme und zum Ablauf der Veranstaltung sind unter www.landkreis-augsburg.de/onlinevortraege nachzulesen.