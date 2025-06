Schönes und Kreatives am Wochenende beim Töpfermarkt in Oberschönenfeld

Am kommenden Wochenende findet wieder der stimmungsvolle Töpfermarkt im Kloster Oberschönenfeld bei Gessertshausen statt. Der Markt mit seinem vielfältigen und kulturellen Angebot zieht jedes Jahr Tausende Besucher aus der gesamten Region an. Geöffnet ist der Töpfermarkt am Samstag, 5. Juli, und Sonntag, 6. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Töpfermarkt in Oberschönenfeld am Samstag, 5. Juli und Sonntag, 6. Juli

Gekauft werden kann wieder nach Herzenslust für Haushalt, Garten oder Geschenke – für sich selbst oder andere. Das Angebot reicht von Gebrauchskeramik für den täglichen Einsatz bis zu modernen Arbeiten, Schmuck aus Ton, feinem Porzellan, Raku und Gartenobjekten. Kaum ein anderes Handwerk kann auf eine so lange Geschichte und Tradition zurückblicken. Auch in der Gegenwart sind überall in der Welt Gefäße aus Ton für den täglichen Gebrauch unentbehrlich, Keramikkunst ist ein wesentlicher Teil kultureller Identität.

Die Keramik kommt aus den Werkstätten der Aussteller

Diese Tradition fortzuführen und mit zeitgemäßen Vorstellungen in Einklang zu bringen ist eine große Herausforderung für unsere Töpfer und Keramiker. Ein Töpfermarkt ist das ideale Forum zur Präsentation dieser Ergebnisse. Die Arbeiten entstehen allesamt in den Werkstätten der Aussteller, zum Teil noch in kleinen Familienbetrieben. Massenproduktion und Handelsware sind tabu.

Aussteller zeigen live ihr altes Handwerk

Besonders geschätzt sind beim Töpfermarkt immer die Vorführungen des alten Handwerks: Aus dem tiefsten Erzgebirge etwa kommt wieder Korbmachermeister Norbert Grimmer mit seinem reichhaltigen Sortiment, der in alter Tradition schon auch mal kleinere Schäden an Korbstühlen, Sitzeinlagen und Ähnlichem repariert. Wieder mit dabei ist auch Oskar Maag aus Derching mit seinem qualmenden Brennofen: Er zeigt die aus dem mittelalterlichen Japan stammende Raku-Brenntechnik und begeistert mit frisch gebrannten Unikaten.

Ergänzend zur Keramik ist hochwertiges Kunsthandwerk im Angebot. Neben modischen Textilarbeiten ist Stefanie Pöschl aus Ustersbach mit Naturseifen dabei sowie Winfried Hauk mit hochwertigen Lederarbeiten und der Bürstenbinder Volker Kees aus dem Schwarzwald. Gärtner Michael Hessing hat Premiere mit seinem vielfältigen Angebot. Außerdem kann natürlich geschlemmt werden und auf die Kinder warten etliche Beschäftigungen wie das Kindertöpfern.

Töpfermarkt 2025 in Oberschönenfeld: Wo kann man Parken?

Der Eintritt beträgt wie im Vorjahr drei Euro, für Besucher bis 18 Jahre sowie Schüler und Studenten ist der Eintritt frei. Der Parkplatz ist weiterhin kostenfrei, die Feuerwehren aus der Umgebung übernehmen in bewährter Weise den Lotsendienst beim Parken. Und: Es wird auch in diesem Jahr voraussichtlich keine Umleitungen und Straßensperrungen geben, die die Anfahrt behindern. (AZ)