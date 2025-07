Kunstausstellung im Fuggerschloss in Nordendorf

In diesem Schuljahr unterrichtete die aus Moskau stammende Künstlerin Ekaterina Zarinskaya im Ganztagesbereich an der Nordendorfer Grundschule. Die bunten und ansprechenden Bilder, die sie mit den Kindern erarbeitet hat, sind jetzt im Schloss in Nordendorf zu sehen. Ebenso wie einige Werke der Künstlerin selbst. „Ich will den Menschen durch meine Bilder Liebe und Freude für die Kunst vermitteln, um so mehr Lebensfreude in ihr Leben zu bringen“, sagt sie. Rektor Klaus Katzenschwanz ist dankbar, dass die Künstlerin sich in der Schule engagiert. Die Ausstellung der Malkinder der Nordendorfer Grundschule und die Bilder von Ekaterina Zarinskaya können noch am Samstag, 19. Juli, von 16 Uhr bis 19 Uhr und am Sonntag, 20. Juli, von 11 Uhr bis 15 Uhr im Fuggerschloss Nordendorf, Hauptstraße 17 bestaunt werden. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!