Gefahr durch Wetterumschwung: In der Region wird es glatt

Autofahrer aufgepasst: Für Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor Glatteis ausgesprochen. Das betrifft das ganze Augsburger Land.

Eine Kältewelle hüllt den Landkreis Augsburg aktuell in Schnee und Eis. Die niedrigen Temperaturen führen nicht nur zu Schäden an den Straßen, sondern können für Autofahrer auch sehr gefährlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für das Augsburger Land eine Warnung veröffentlicht. Auch das Augsburger Landratsamt reagiert mit einer Information für Schülerinnen, Schüler und Eltern.

DWD warnt ab Mittwoch vor Blitzeis im Kreis Augsburg

Für die Zeit ab Mittwochmorgen, vier Uhr, gilt die Warnung des DWD. Durch eine vorübergehend nach Norden ziehende Warmfront werden die Schneefälle im Augsburger Land, dem Wetterdienst nach, in dieser Zeit gebietsweise in Regen übergehen. Da der Grund durch die tiefen Temperaturen der vergangenen Tage allerdings noch immer gefroren ist, wird laut Prognose auch der Regen gefrieren, sobald er auf dem Boden aufkommt. Da die Regenfälle zum Teil über mehrere Stunden andauern, können sich auf den Straßen dann Eispanzer bilden. Dieses Glatteis bringt für Autofahrer entsprechende Gefahren mit sich. Und hat schon am Dienstag im Kreis Augsburg zu mehreren Unfällen geführt. Bei Zusmarshausen passierte ein besonders tragisches Unglück. Dort starb ein Lastwagenfahrer bei einem schweren Unfall.

Polizei Zusmarshausen: Winterreifen sind wichtig

Mit Blick auf die aktuelle Wetterlage appelliert der Leiter der Polizei Zusmarshausen, Robert Schmitt, an die Autofahrer. Solange es trocken bleibt, gibt es in Deutschland keine Winterreifen-Pflicht, weiß Schmitt. Diese gilt erst bei winterlichen Straßenverhältnissen, also beispielsweise bei Eis oder Schneeglätte auf der Fahrbahn. Doch auch dann, wenn es "nur" kalt ist, sollten Winterreifen aufgezogen sein. "Wir empfehlen im Winter Winterreifen, egal bei welchem Wetter", sagt Schmidt.

Sollten Autofahrer trotz winterlicher Straßenverhältnisse ohne Winterreifen unterwegs sein, kostet dies laut ADAC übrigens mindestens 60 Euro, sollten andere Verkehrsteilnehmer behindert werden, steigt das Bußgeld auf 80 Euro. Hinzu kommen für den Halter des Fahrzeuges ebenfalls ein Punkt in Flensburg und ein Bußgeld von 75 Euro.

"Ganz schwierige Verhältnisse" für Autobahnbetreiber

Für den 58 Kilometer langen Abschnitt der A8 zwischen Augsburg und Ulm ist das Unternehmen Pansuevia verantwortlich. Um auf diesem Abschnitt Glätte zu unterbinden, verteile der Autobahnbetreiber bei Temperaturen zwischen vier und minus vier Grad Sole auf der Strecke, erklärt Geschäftsführer Robert Schmidt.

Bei Temperaturen unter minus vier Grad beginnen laut Schmidt allerdings "ganz schwierige Verhältnisse". Dann könne man nicht mehr mit Sole streuen, sondern müsse Feststoffsalz nutzen. Im Gegensatz zur Sole zeigt das Salz allerdings keine sofortige Wirkung. Schmidt appelliert daher an Autofahrer. Auch wenn eine Straße trocken aussehe, könne es glatt sein. Außerdem können sich die Gegebenheiten während der Fahrt verändern. Schmidt: "Wir fahren schließlich nicht auf Schienen. Die Bedingungen sind von Streckenabschnitt zu Streckenabschnitt unterschiedlich." Besonders in Brückenbereichen könne es schnell glatt werden. "Daher ist es aktuell sehr wichtig, auf die Fahrgeschwindigkeit zu achten", sagt Schmidt.

Das sollten Eltern und Schüler im Landkreis Augsburg beachten

Wie das Augsburger Landratsamt auf seiner Homepage mitteilte, müssen Kinder und Jugendliche im Fall von lokaler Glatteisbildung oder dadurch bedingtem Ausfall des Schülernahverkehrs am Mittwoch nicht riskieren, in die Schule zu kommen. Die Eltern müssen ihre Kinder jedoch ordnungsgemäß von der Schule abmelden, falls diese zu Hause bleiben. In jedem Fall werde demnach in den Schulen im Landkreis ein Notbetrieb oder eine Notbetreuung eingerichtet.

Eis birgt "Sprengkraft" und führt zu Schlaglöchern

Der Wechsel zwischen Frost und Tau ist zudem sehr schädlich für die Straße, erklärt der für den Straßenbau im Landkreis Augsburg zuständige Abteilungsleiter Christof Geiger vom Staatlichen Bauamt Augsburg. Eine Straße bestehe nämlich aus verschiedenen Schichten. Wenn das Eis auf der Straße auftaut, könne das Tauwasser zwischen diese Schichten fließen. Sollte es dort wieder einfrieren, dehnt es sich aus und birgt laut Geiger so eine "enorme Sprengkraft". Diese Sprengkraft führt dann zu den Schlaglöchern, die im Winter immer wieder auf den Straßen zu sehen sind. Beeinflussen könne das Bauamt diese Schlaglöcher nicht. "Bei einer Straße braucht man die verschiedenen Schichten, da jede Schicht eine eigene Funktion erfüllt", erklärt Geiger. Die Straße "aus einem Guss" herzustellen, um die Zwischenräume in der Straße zu vermeiden, sei daher nicht möglich.

Der einzige Weg, die Anzahl meist vier bis sieben Zentimeter tiefen Schlaglöcher zu verringern, sei, beim Straßenbau auf einen sehr guten Verbund zwischen den Schichten zu sorgen, erklärt Geiger. Gänzlich vermeiden ließen sich die Schlaglöcher aber nicht. Solange es dauerhaft kalt bleibt, sei dies für die Straße hingegen kein Problem, sagt Geiger. "Da sind hohe Temperaturen schädlicher." Durch die tiefen Temperaturen werde die Straße nur fester, während sie bei hohen Temperaturen aufweiche. Festere Straßen seien nicht gefährlich, weiche Straßen hingegen schon, erklärt Geiger.