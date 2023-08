Künstlersommer im Umweltzentrum

Diedorfer Künstlerinnen und Künstler arbeiten eine Woche gemeinsam im Umweltzentrum in Kreppen. In Diedorf hat sich eine Gruppe neu zusammen gefunden.

In Diedorf leben und arbeiten zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, womit Kultur im Ort in jeglicher Form oft im Mittelpunkt steht. Die Marktgemeinde unterstützt die Akteure stets gerne in ihrem Tun, was nicht zuletzt auch die 16. Diedorfer Kulturtage, welche in den ersten beiden Oktoberwochen wieder stattfinden werden, belegen. Allein beim Tag des offenen Ateliers in diesem Jahr, hatten über 30 Künstler, welche über kein eigenes Atelier verfügten, ihre Werke in der Schmuttertalhalle ausgestellt. Jetzt gab es eine besondere Zusammenkunft im Umweltzentrum in Kreppen.

Aber auch ohne besondere Ereignisse treffen sich Künstlerinnen und Künstler regelmäßig zu gemeinsamen Aktionen. Dies führt Rosa Lutz-Teply nicht zuletzt auch auf den Künstlerstammtisch, welcher von der Fachbereichsleiterin für kulturelle Angelegenheiten der Marktgemeinde Diedorf, Martina Bühler, nach dem Bürgerfest im letzten Jahr ins Leben gerufenen wurde, zurück. „Zwei Biertische wurden aufgestellt, keiner kannte sich, jetzt trifft man sich regelmäßig alle zwei Monate“, bringt sie diese wichtigen Treffen auf den Punkt.

Einmal das Material und den Blickpunkt ändern

Dass vielfach gemeinsam künstlerisch gearbeitet wird, dazu trägt aber Lutz-Teply selbst immer wieder gerne bei. Sei es mit dem erst kürzlich angebotenen Kulturweg, der großen Beifall fand oder dem gerade eben beendeten Sommer-Künstlertreffen im Umweltzentrum Kreppen. Angedacht waren inspirierende Sommertage für Künstler und kreativ Interessierte, um gemeinsam zu arbeiten, sich auszutauschen und auch einmal in eine andere Schaffensform zu blicken, möglicherweise auch selbst Neues auszuprobieren.

Am Umweltzentrum in Kreppen haben sich jetzt Künstler getroffen. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Die Marktgemeinde stellte dazu die Location im zauberhaften Garten und in der Scheune des Umweltzentrums, mitten in der Natur im Schmuttertal mit Bachlauf und Waldgebieten. Zwölf Leute waren zu Beginn der Künstler-Sommerwoche gekommen und zeigten Interesse. „Letztlich sind mit Bildhauerin Ulrike Hahn und Holzbildhauer Bernd Volland leider nur zwei Mitstreiter übrig geblieben“, bedauert Lutz-Teply ein wenig. Viele hätten zwar Lust gehabt, waren aber durch fehlende Zeit oder bereits geplanten Urlaub nicht in der Lage, an diesen Tagen zu kommen.

Eine weitere Künstlerin blieb spontan bei der Gruppe

Dies tat dem Spaß und der Kreativität der restlichen Teilnehmenden aber keinen Abbruch. Ulrike Hahn etwa wechselte ihren Werkstoff und arbeitete in diesen Tagen statt wie gewohnt mit Mooreiche mit Speckstein. Holzbildhauer Volland arbeitete an 35 Tafeln, welche er zu einer Wand zusammenfügen wird zum Thema: „Leben auf der Erde“. Initiatorin Lutz-Teply, die sich mit Malerei, Collagen und Assemblys beschäftigt, befasste sich mit einem Aktbild der weiblichen Brust aus Erdnussschalen. „Sie glauben gar nicht, wie viel Erdnussschalen ich dafür aufbewahren musste“, sagt sie lachend.

Vierte im Bund wurde noch an den letzten Tagen Andrea Paul, die mit Ton arbeitet und zunächst nur gekommen war, um sich umzuschauen. Sie erklärte sich aber umgehend bereit, am folgenden Tag mit ihrem Arbeitsmaterial zu kommen und ihre Arbeit vorzustellen. Als Werkstück für die Künstler-Sommertage hatte sie sich das Abbild des Gesichts von Lutz-Teply vorgenommen, die gerne für die Maske, trotz großer Hitze, Modell saß. „Wir waren eine tolle Runde und es kamen in dieser Woche immer wieder Spaziergänger oder Ausflügler vorbei, die sich bei uns umschauten und ein Blick über die Schulter taten“, freuten sich die beiden Frauen.