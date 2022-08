Polizei sucht nach Radunfall bei Kreppen die Verursacherin

Eine 17-Jährige wird bei einem Radunfall an der Hand verletzt und muss operiert werden. Nun stellt sich heraus, dass die Personalien der Verursacherin nicht stimmen.

Eine junge Frau hat auf dem Radweg zwischen Kreppen und Vogelsang einen Unfall verursacht. Dabei wurde eine 17-Jährige so schwer an der Hand verletzt, dass sie operiert werden musste. Nun hat sich herausgestellt, dass die Verursacherin möglicherweise falsche Personalien angegeben hat.

Passiert ist der Unfall bereits am Freitag, 5. August. Die 17-Jährige war etwa um 17.45 Uhr auf dem Radweg neben der Staatsstraße von Vogelsang in Richtung Kreppen unterwegs. Auf Höhe der Schmutterbrücke kam ihr laut Polizei eine Gruppe von drei Fahrradfahrern entgegen. Eine Fahrerin des Trios machte plötzlich einen Schlenker und kollidierte frontal mit der 17-Jährigen. Die Jugendliche verletzte sich dabei an der Hand und musste in die Uniklinik eingeliefert werden.

Nun liegt der Fall bei der Polizei, da die Personalien der Unfallverursacherin entweder falsch aufgenommen oder falsch angegeben wurden. Die Unbekannte soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Sie hätte zudem eine vollschlanke Figur und dunkelblonde hochgesteckte Haare gehabt. Unterwegs war sie mit einem älteren grauen Citybike. Die Polizei bittet nun die Frau, sich bei der Inspektion in Zusmarshausen zu melden. Zudem werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zur Unfallverursacherin machen können. (thia)