Sommer-Sonne-Hoffest am Umweltzentrum Schmuttertal

Das Umweltzentrum Schmuttertal steht am Samstag ganz im Zeichen der Ernährung. Es gibt Infos, aber auch viel zu probieren.

Ein Sommer-Sonne-Hoffest findet am Samstag, 24. Juni, von 14 bis 21 Uhr am Umweltzentrum Schmuttertal, Augsburger Str. 24, im Diedorfer Ortsteil Kreppen statt. Im Mittelpunkt steht das leibliche Wohl - sowohl zur direkten Verkostung vor Ort als auch in der Theorie. So gibt es neue Angebote zu entdecken, wie Bio-Kaffee aus Lupinen und süße Tartes aus dem Café Lupo in Mering oder süße und deftige Speisen, auch in veganer Variante. Die Bohnenschmiede aus Wehringen bietet eine Barista-Show.

Um 15 Uhr berichtet Autorin Jana Konrad in einem Vortrag, wie Ernährung die Immunkraft des Körpers stärken kann. Im Anschluss dazu gibt sie einen Workshop zur Herstellung eines Petersilienpestos. Ein Beer-Tasting der Brauerei Ustersbach um 18 Uhr ergänzt das Programm ebenso wie der Arbeitskreis für Vor- und Frühgeschichte, der rund um das Thema Lebensmittel aus vergangener Zeit aufklärt.

Kinder können das Wasser nach Lebewesen absuchen

Kinder können an der Schmutter mit Keschern und Becherlupen das Leben im Wasser erforschen oder einen Ketchup- und veganen Rouladenworkshop in der „Kinderküche“ besuchen. Der Erklär-Bär-Tisch mit Infos über das Mittelalter und eine Überraschungs-Filmvorführung um 18.30 Uhr im „Blauen Raum“ über ein Nagetier sind weitere Programmpunkte. Wer das Rätsel im Film löst, bekommt eine Überraschung passend zum Film. Die Folk-Band „Oak Hill Road“ um 17 Uhr ist der letzte Punkt auf dem Programm. Zudem ist das Umweltzentrum Start- und Zielpunkt des ersten Diedorfer Skulpturenwegs, der bis zur Mooreiche an der Schmutterstraße durchs Schmuttertal führt.

Alle Angebote bis auf den Pesto-Workshop werden kostenfrei angeboten. (nofab)

