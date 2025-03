Viele Anregungen für Gartenfreunde im Umweltzentrum Schmuttertal

Ein entdeckungsreiches Garten-Opening erwartet alle kleinen und großen Gärtner am Samstag, 15. März, im Umweltzentrum Schmuttertal in Kreppen bei Diedorf. Professionelle Gärtnereien, ambitionierte Hobbygärtner und einige Initiativen und Vereinen zeigen, was das Gartenjahr bereichern kann. Die Auswahl an rund 30 Ständen reicht von Tomatensamen, Frühlingspflanzen, Düngern, Saatkartoffeln und Gartenstauden bis hin zur Gärtnerseife.

Vorträge mit Gartentipps

Ein besonderes Highlight: Wer sich fragt, woher die Steine in der Gartenerde stammen, kann seine Fundstücke mitbringen und bestimmen lassen. Daneben gibt es ausreichend Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen, Fach zu simpeln und bewährte Gartentipps weiterzugeben. Diplom-Permakultur-Designerin Lena Landefeld gibt in einem Vortrag Tipps für den Garten aus der Permakultur-Praxis, danach führt Tobias Bizer in den Obstbaumschnitt ein. Und für junge Gärtnerinnen und Gärtner gibt es auch einiges zu entdecken und Mitmach-Aktionen. Das Café Rosenrot mit seinem Camionettle verwöhnt die Gäste mit Speisen und Getränken. Das Duo Mabakus spielt frühlingshafte Musik auf.

Kostenloses Busshuttle

Die 9. Pflanzen - und Saatgutbörse im Umweltzentrum Schmuttertal in Diedorf/Kreppen (Augsburger Str. 24) findet am Samstag, 15. März, von 10 bis 14 Uhr, statt. Achtung: Parkplätze vor Ort sind nur für Autofahrer mit Handicap vorhanden. Alle anderen Besucher können in Biburg auf dem Parkplatz der ehemaligen Gaststätte Holzapfel (Rommelsrieder Str./Dorfstr.) oder auf dem Parkplatz des Sportvereins (Augsburger Str.) ihr Auto abstellen und mit dem kostenlosen Busshuttle (zwischen 11 und 13.30 Uhr) zum Umweltzentrum kommen. (AZ)