Turbulentes Weihnachten: Krimiautorin aus Bonstetten veröffentlicht Kinderbuch

Was passiert, wenn das Christkind krank wird, fällt dann Weihnachten aus? So oder so ähnlich lautete einer der Fragen von Yvette Ecksteins Kindern und brachte die Autorin aus Bonstetten so auf eine Idee. Schon länger wollte die 35-Jährige, die in Graben aufgewachsen ist, ein Kinderbuch schreiben. Am Freitag erscheint nun „Weihnachtstohuwabohu“. Für die Autorin, die sich bisher mit Krimis befasst hat, eine besondere Herausforderung, nicht nur vom Schreiben her.

Weihnachtstohuwabohu soll Kinder verzaubern

In der Weihnachtsgeschichte bekommt das Christkind eine Erkältung, und die Geschenke sind noch nicht gepackt. Weihnachten steht vor der Tür und droht auszufallen. Da schließen sich Weihnachtsmann, Engelchen und Rudolf zusammen. „Es ist eine Geschichte, die Mut machen soll und Werte wie Zusammenhalt in den Vordergrund rückt. Nur gemeinsam kann Weihnachten gerettet werden - ein kleines Wunder zur rechten Zeit“, erklärt Yvette Eckstein, die während des Schreibens immer wieder ihren Kindern aus dem Skript vorlas. „Meinen Kindern sind immer wieder Details aufgefallen und sie haben mich während des Schreibens inspiriert.“

Normalerweise geht es in den Büchern der Bonstetterin um Kriminalfälle. Drei hat sie bereits veröffentlicht, im Mai erschien ihr drittes Werk „Mord auf dem Mittelaltermarkt“. Parallel befasste sich die 35-Jährige mit ihrem ersten Kinderbuch. Schon länger wollte sie eines schreiben, nun hat es geklappt. „In meinem Verlag gibt es hierfür keine Sparte und so hätte ich eigentlich noch ein paar Jahre waren müssen. Aber ich wollte das Buch schreiben, wenn meine Kinder noch klein sind und das Christkind noch existiert. Und ich wollte das gemeinsam mit meinen Kindern erleben.“

Kinderbuch zu Weihnachten: Darum geht es

Das Kinderbuch ist in Reimform geschrieben. „Das war ganz neu für mich. Ich musste mich wirklich auf den Kern beschränken. Vom Inhalt her war es für mich keine große Umstellung“, berichtet die Bonstetterin. Davor musste sie sich ohne Verlag um weit mehr als den Inhalt kümmern. Cover, Illustrationen und mehr. „Ich bin mehr oder weniger selbst die Verlegerin. Das war viel aufwendiger, hat aber auch Spaß gemacht, und ich konnte so alles bestimmen. Mir war wichtig, ein hochwertiges Buch zu machen.“ Rund 40 Seiten hat die Vorlesegeschichte, die für Kinder zwischen drei und sieben Jahren geeignet ist. Neben ihren Kindern half ihr das Studium. Ihre Facharbeit schrieb sie im Bereich Kinder- und Jugendliteratur.

Wie oft Eckstein ihren Kindern die Geschichte schon vorgelesen hat, weiß sie nicht. „Ich muss öfter mal eine Geschichte bis zu viermal am Tag vorlesen und bin das gewohnt. Meinen Kindern und mir macht Weihnachtstohuwabohu aber immer noch sehr viel Freude und ich hoffe, dass das auch bei anderen Kindern der Fall ist.“ Das Buch erscheint am Freitag und ist auch in heimischen Buchhandlungen erhältlich. Bislang seien schon rund 100 Vorbestellungen eingegangen. In heimischen Büchereien wird die 35-Jährige auch Lesungen halten.

Bonstetten: Nach dem Kinderbuch folgt ein Krimi

Schon als junges Mädchen hat Eckstein gerne Geschichten geschrieben. Mit Beginn des Berufslebens ist das Schreiben immer weiter in den Hintergrund gerückt. Die Geburt ihres ersten Kindes änderte dann vieles. „Ich wollte ja eigentlich immer Bücher schreiben.“ Sie begann ein Studium an der „Schule des Schreibens“. Schon nach einem Jahr pausierte Eckstein ihr Studium, um ihr erstes Buch „Wen die Specht holt“ zu schreiben. Mit der Veröffentlichung 2022 erfüllte sich Eckstein einen Traum. 2023 folgte mit „Der Tod spielt auf der Luisenburg“ die Fortsetzung.

Weihnachtstohuwabohu wird im Übrigen nicht das letzte Kinderbuch der Bonstetterin sein, wie sie verrät. Demnächst steht aber ihr vierter Krimi im Fokus, der im März erscheinen soll. Schauplatz ist dann die Burg Hohenzollern in Baden-Württemberg. „Da war ich mit meiner Oma und meiner Tante als Kind immer.“