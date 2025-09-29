Die Kripo ermittelt nach Brand eines Autos

Am Kobelgraben in Neusäß stand am Sonntag ein Auto in der Auffahrt eines Einfamilienhauses. Dieses geriet in Brand. Durch das Feuer wurde noch ein weiteres Auto beschädigt.

Um 4 Uhr bemerkte der Eigentümer den Brand und alarmierte den Notruf.

Die Feuerwehr löschte den Brand in Neusäß

Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (AZ)