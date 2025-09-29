Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Kripo ermittelt nach Brand zweier Autos in Neusäß

Neusäß

Die Kripo ermittelt nach Brand eines Autos

Ein Auto hat am Sonntag in Neusäß Feuer gefangen. Dadurch wurde ein weiteres Auto beschädigt. Jetzt ermittelt die Kripo.
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr musste nachts in Neusäß einen Brand löschen.
    Die Feuerwehr musste nachts in Neusäß einen Brand löschen. Foto: Julian Leitenstorfer (Symbolbild)

    Am Kobelgraben in Neusäß stand am Sonntag ein Auto in der Auffahrt eines Einfamilienhauses. Dieses geriet in Brand. Durch das Feuer wurde noch ein weiteres Auto beschädigt.

    Um 4 Uhr bemerkte der Eigentümer den Brand und alarmierte den Notruf.

    Die Feuerwehr löschte den Brand in Neusäß

    Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden