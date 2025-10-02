„Eine Bahnfahrt ist immer ein Erlebnis – im negativen Sinn“

In der Frage der Woche wollten wir wissen: Was müsste sich am schnellsten ändern? Welche Verbesserungen wünschen sich Pendlerinnen und Pendler aus dem Augsburger Land? Die Antworten im Überblick:

Klaus Hager aus Neusäß schrieb: „Nachdem am Bahnhof Westheim vor kurzer Zeit die Bahnsteige erhöht werden mussten wurden, die seit den 1890er Jahren vorhandenen vollkommenen Überdachungen abgerissen wurden, und dafür nur zwei haltestellenähnliche offene Unterstellmöglichkeiten für ein paar Reisende geschaffen wurden – ist dies ein erheblicher Qualitätsrückschritt für die Reisenden. Da jedoch die Bahnsteige nun viel länger wurden, stehen die Hälfte der Reisenden in Richtung Diedorf – besonders die der 1. Klasse – voll im Regen oder Schnee. Dies ist ein echter Missstand, der unbedingt verbessert werden muss.“

Einer fordert barrierefreie Bahnhöfe, ein anderer auch Sauberkeit

Thomas Draeger meinte: „Mit der Bahn zu reisen ist immer ein Erlebnis, leider im negativen Sinn. Dies hatten wir leider in der Vergangenheit bei mehreren Zugfahrten von Nord nach Süd live miterleben dürfen besser gesagt müssen. Totalausfall des Zuges wegen defekter Toiletten, plötzlicher Stillstand in der Prärie um das Begleitpersonal der Bahn zu tauschen, verpassen von Anschlusszügen und und.“

Auf unserer Facebookseite äußerte sich Adriano de Cristoforo: „Dringend nötig wäre eine Umrüstung aller Bahnhöfe auf barrierefrei. Zumindest sollten alle Bahnsteige mit Fahrrädern, ohne sie tragen zu müssen, erreichbar sein. Dazu könnten bestimmt vielerorts an den Treppen Schiebeschienen angebracht werden (etwa in Augsburg-Oberhausen, Westheim). Auch eine Verbesserung der Zugkapazitäten wäre wünschenswert – durchgehend drei Triebwageneinheiten.“

Johannes Warbeck wünscht sich: „Barrierefreiheit, Sauberkeit und Erscheinungsbild der Bahnhöfe in Augsburg und Umgebung. Anstatt des überstrapazierten Begriffs der ‚Pünktlichkeit‘ (den die Bahn nach Gutdünken auslegen darf) wäre ‚Verlässlichkeit‘ angesagt.“

Zwei Bahnhalte in der Region sollte man reaktivieren

Walter Wiedemann befürwortet „die Reaktivierung des Bahnhalts im Bärenkeller und einen neuen in Vogelsang. Mit Park und Ride Plätzen“.

Jakob Jeworutzki hat keine Verbesserungsvorschläge, sondern lobt: „Alles bestens auf der Strecke! Ich habe keine Wünsche, die mir einfallen würden.“

Jürgen Mayershofer fordert Zuverlässigkeit und zeitgemäße Taktung/Verbindungen für Schüler. Seit 40 Jahren habe keine zeitgemäße Weiterentwicklung des ÖPNV im ländlichen Raum mehr stattgefunden. Stattdessen müssten die Eltern täglich Taxi spielen, zusätzliche Kosten tragen und Bildungsnachteile wegen mangelhaftem ÖPNV ausgleichen. Für Mayershofer ist das „Politikversagen und Behördenversagen der Landratsämter“.

Hans-Christoph von Andrian aus Neusäß nutzt seit Mai regelmäßig die Verbindung Westheim – München. Ein dringender Wunsch ist die Barrierefreiheit der Bahnhöfe. „In Westheim halten 95 Prozent der Züge auf den Gleisen 2 und 3, das heißt, man muss immer durch eine Unterführung und die Treppen rauf und runter“, schreibt von Andrian. In Neusäß und Oberhausen sei die Situation ähnlich – überall müsse er sein Rad schleppen. Also radelt er oft zum Hauptbahnhof nach Augsburg oder nach Gersthofen. „Rollstuhlfahrer kommen von den drei Bahnhöfen überhaupt nicht weg“, ergänzt er und fordert Aufzüge oder Rampen, Fahrradschiebeschienen und mehr Zugteile. Beim Schienenersatzverkehr nach Burgau sei die Beschilderung in Westheim mit zwei kleinen Schildern unzureichend. „Man begegnet öfter Fahrgästen, die die SEV-Haltestelle suchen.“