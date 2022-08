Kruichen

Männer schlagen in Kruichen mit Klappstühlen aufeinander ein

In einer Arbeiterunterkunft in Kruichen geraten drei Männer in Streit. Kurz darauf eskaliert die Situation, und die Kontrahenten greifen zu einem Klappstuhl.