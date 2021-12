Mann übersieht in Kruichen einen Transporter: 8000 Euro Schaden

Nahezu ungebremst fährt ein Mann in Kruichen gegen das geparkte Fahrzeug. Die Polizei findet schnell den Grund für den Fahrfehler heraus.

Einen geparkten Kleintransporter hat ein 60-Jähriger am Dienstag in Kruichen übersehen. Die Polizei fand bei der Unfallaufnahme schnell den Grund für den Fahrfehler heraus.

Unfall in Kruichen: Polizei schätzt Schaden auf 8000 Euro

Der 60-Jährige war um 19.45 Uhr mit seinem Opel auf der Staatsstraße 2032 von Welden in Richtung Adelsried unterwegs. In der Ortsdurchfahrt von Kruichen übersah er den am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault-Transporter und fuhr auf diesen laut Polizei nahezu ungebremst auf. Aufgrund des heftigen Zusammenstoßes lösten die Airbags von Fahrer- und Beifahrerseite aus, der Fahrer blieb aber unverletzt. Er verursachte allerdings einen Gesamtsachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 60-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte den Wert von 1,66 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Zudem folgt eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. (thia)