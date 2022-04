Kruichen

Unbekannte vergiften hochträchtiges Rotwild bei Kruichen

Plus Insgesamt fünf Tiere verenden bei Kruichen, nachdem die Täter sie mit vergifteten Semmeln füttern. Der Besitzer des Wildtiergeheges hat eine Vermutung.

Von Matthias Schalla

Dieser feige Anschlag macht Helmut Seibold sprachlos. "Wer tut den Tieren nur so etwas an?", fragt er. "Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn." Fünf Tiere sind in seinem Rotwildgehege qualvoll verendet. Dabei handelt es sich um drei hochträchtige Weibchen und zwei noch nicht gesetzte Kälbchen, die von den Muttertieren abgestoßen wurden. Was Seibold so fassungslos macht, ist die Tatsache, dass die Tiere nach ersten Erkenntnissen vorsätzlich vergiftet wurden. Nun werden neue Details bekannt.

