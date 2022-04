Kruichen

18:00 Uhr

Vergiftete Semmeln: Rotwild in Kruichen litt trotz schnellem Tod Qualen

Helmut Seibold kann es nicht fassen, dass Unbekannte Giftköder in seinem Rotwildgehege ausgelegt haben. Fünf trächtige Muttertiere sind an den vergifteten Semmeln qualvoll verendet.

Plus Unbekannte werfen vergiftete Semmeln in ein Wildgehege bei Kruichen. Der Besitzer bemerkt aufschlussreiche Details bei der Obduktion.

Von Matthias Schalla

Die Spaziergängerin kann es immer noch nicht fassen. "Stimmt es wirklich, dass fünf Tiere vergiftet wurden?", fragt sie Helmut Seibold bei ihrer Gassirunde mit dem Hund. Der Besitzer des Wildgeheges am Waldheim in Kruichen nickt. Auch er kann nicht verstehen, warum Unbekannte hochgiftige Semmeln über den Zaun geschmissen haben. Qualvoll sind die zutraulichen Tiere nach dem Verzehr verendet. Der "feige Anschlag", wie ihn Seibold nennt, ist auch am Dienstag noch das Gesprächsthema Nummer eins in dem kleinen Ortsteil von Adelsried. Sogar auf die noch verbliebenen 21 Alttiere in dem Rudel wirkt sich das Fehlen ihrer Artgenossen aus.

