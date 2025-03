Die CSU Kühlenthal wählt einen neuen Vorstand

„Ferdinand Steiner – eine Ära in der CSU Kühlenthal“, mit diesen Worten wurde der langjährige Ortsvorsitzende der Kühlenthaler CSU von mehreren Rednern bei der Ortshauptversammlung bezeichnet. „32 Jahre hast du die CSU bei uns mit Liebe und Herzblut, großem Engagement und Leidenschaft geführt“, so der ehemalige Landtagsabgeordnete Georg Winter. Gratulationen und Dank kamen auch über eine Online-Botschaft, beispielsweise von Carolina Trautner, Eduard Oßwald und Hansjörg Durz. Bei der Jahreshauptversammlung im Kühlenthaler Stüble blickte Ferdinand Steiner auf ein interessantes Jahr zurück. Norbert Linder gab seinen Rechenschaftsbericht, anschließend wurde der Vorstand einstimmig von der Versammlung entlastet. Manuel Knoll, MdL leitete die Neuwahlen, die folgendes Ergebnis brachten: Nico Cavaliere (Erster Vorsitzender), Alois Korn (Zweiter Vorsitzender), Florian Liepert (Schatzmeister), Bernhard Foag (Schriftführer), Lukas Fischer (Digitalbeauftragter) sowie Norbert Linder, Ferdinand Steiner, Martina Gangel-Ganesch und Werner Härle (alle Beisitzer), Dominikus Foag und Peter Längl (Kassenprüfer). Als Delegierte in die Kreisvertreterversammlung wurden Ferdinand Steiner und Nico Cavaliere gewählt, Ersatzpersonen sind Walter Härle und Norbert Linder. Der neue Vorsitzende Nico Cavaliere bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen und wagte einen Blick in künftige Aktionen. Der Landtagsabgeordnete Manuel Knoll sprach Dank an den langjährigen Vorsitzenden Ferdinand Steiner aus und wünschte der neu gewählten Vorstandschaft ein erfolgreiches Schaffen. Ehrungen erhielten an diesem Abend Fanny Häusler, Xaver Kratzer und Norbert Linder. Kühlenthals Bürgermeisterin Iris Harms beglückwünschte die „Neuen“ und sprach Ferdinand Steiner großen Dank aus. „Das schwärzeste Haus in Kühlenthal ist das Steiner-Haus“ – so die Rathauschefin. Auch der ehemalige CSU-Abgeordnete Georg Winter sprach Dankesworte und den Neugewählten die Gratulationswünsche aus.

