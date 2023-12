Unbekannte brechen in Kühlental und Welden in Häuser ein und stehlen mehrere Gegenstände. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Unterstützung.

In Kühlental und Welden hat es in den vergangenen Tagen zwei Einbrüche gegeben. Wie die Polizei mitteilt, brachen Unbekannte im Zeitraum von Dienstag, 13 Uhr, bis Donnerstag, 13 Uhr, in Kühlental in ein Einfamilienhaus Am Kaag ein. Die Täter nahmen Gegenstände in einem Wert im oberen vierstelligen Bereich mit.

In Welden brachen Unbekannte am Donnerstag zwischen 18 und 20.15 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie stahlen mehrere Gegenstände. Nach aktuellem Stand liegt der Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Unterstützung. Mögliche Zeugen können sich unter 0821/323-3810 melden. (jly)

