Schnelles Internet für Ehingen und Kühlenthal

Glasfaserausbau in Kühlenthal und Ehingen startet. In spätestens 18 Monaten sollen alle Anschlüsse stehen.

Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen der Gemeinde Kühlenthal und der Firma DSLmobil aus Asbach-Bäumenheim fiel der Startschuss für einen umfassenden Ausbau des schnellen Internets in der Gemeinde Kühlenthal. Dabei werden im Kernort Kühlenthal 295 Grundstücke mit Glasfaseranschlüssen versorgt. Auf Wunsch wird hierbei das Glasfaserkabel bis in das Gebäude verlegt. Anschließend sind Übertragungsraten von bis zu 1000 Mbit/s symmetrisch möglich.

Die Breitbanderschließung erfolgt nach Angaben der Gemeinde innerhalb eines Jahres. Die betroffenen Grundstückseigentümer werden in den nächsten Tagen noch ausführlich von der Firma DSLmobil schriftlich über den Anschluss informiert.

Die Gesamtkosten für den Ausbau belaufen sich auf rund 1,25 Millionen Euro. Der Breitbandausbau wird über die Regierung von Schwaben vom Freistaat Bayern mit einer Summe von rund 1,1 Millionen Euro gefördert. Die restliche Summe von rund 125.000 Euro muss von der Gemeinde Kühlenthal aufgebracht werden.

Ganz ähnlich läuft es in Ehingen. In der Gemeinde werden 342 Grundstücke in Ehingen und Ortlfingen mit einem Glasfaserkabel für ein schnelles Internet erschlossen. Hierzu hat die Gemeinde Ehingen mit der Firma DSLmobil aus Asbach-Bäumenheim einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Hierdurch wird die Firma laut Gemeindeverwaltung verpflichtet, innerhalb von 18 Monaten die Glasfaseranschlüsse herzustellen.

Die Gesamtkosten betragen knapp 1,3 Millionen Euro. Der Breitbandausbau wird über die Regierung von Schwaben vom Freistaat Bayern mit einer Summe von 1,15 Millionen gefördert. Die Eigenbeteiligung der Gemeinde Ehingen beträgt fast 130.000 Euro. Für die Bürger entstehen dabei keine Anschlusskosten. (AZ)