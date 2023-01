Ein Dirigent mit viel Humor verabschiedet sich

Plus Bernd Hoffmann verabschiedet sich aus der Blasmusikszene. Der Vollblutmusiker wird nach 40-jähriger, engagierter Dirigententätigkeit im Musikanten-Ruhestand geehrt.

„Das war's endgültig, ich kann voller Stolz auf eine 40-jährige Tätigkeit im Kreise der Blasmusikszene zurückblicken, Jahre, die ich niemals missen möchte, Jahre, die mein Leben positiv bereichert haben.“ Etwas nachdenklich gestimmt verabschiedete sich Bernd Hoffmann im noch „jungen Blasmusikalter“ von 72 Jahren von der Dirigentenbühne.