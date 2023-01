Kühlenthal/Ellgau

Streit über neuen Brunnen: Verbandschef droht mit Rücktritt

Plus Die Schmuttergruppe braucht mehr Wasser. Doch weil sich die Gemeinde Ellgau gegen einen neuen Brunnen wehrt, kocht der Ärger nun hoch.

Von Steffi Brand

Zum Ende der öffentlichen Sitzung des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Schmuttergruppe am Montagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Kühlenthal platzte die Bombe. Steffen Richter, der Verbandsvorsitzende, verlas, was er in der nicht öffentlichen Sitzung des Ellgauer Gemeinderats in der vergangenen Woche kundgetan hatte: "Ich habe der Gemeinde Ellgau meinen Rücktritt vom Vorsitz angeboten, um eine insinuierte Verquickung meiner Ämter als Bürgermeister der Gemeinde Westendorf und als Verbandsvorsitz offensiv entgegenzutreten."

