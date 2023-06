Kühlenthal

vor 33 Min.

Gemeinschaftshaus: Das große Ding fürs kleine Kühlenthal

Plus Halbzeit im Rathaus: Iris Harms blickt zufrieden auf die vergangenen drei Jahre zurück. Das hat viel mit einem Projekt zu tun.

Von Steffi Brand

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Iris Harms: Unser Dorfgemeinschaftshaus. Wir haben losgelegt, als die Pandemie ausgebrochen ist. Trotz eines mulmigen Gefühls was Materiallieferungen und den Arbeitseinsatz der Firmen während der Pandemie anging, kam uns Corona unter dem Strich zugute. Die Zeiten waren ruhiger und Bau und Umzug konnten planmäßig stattfinden. Ebenfalls in die sogenannten Corona-Jahre fielen die Erschließung und der Verkauf der Bauplätze im Baugebiet Kühlenthal Nord-Ost.

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist ihre positivste Erinnerung?



Iris Harms: Auch diese hängt mit dem Dorfgemeinschaftshaus zusammen. Die Akzeptanz, die das Haus im Ort erfährt – weil die Räumlichkeiten im Haus und der Außenbereich gut genutzt werden – haben uns als Gemeinde in unserer Entscheidung bestätigt. Wir sehen an der Nutzung, dass die Räumlichkeiten gebraucht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen