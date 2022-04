Kühlenthal

Im Kühlenthaler Stüble kostet die Brotzeit nur eine Spende

Plus Das Dorfgemeinschaftshaus ist das neue Zentrum des kleinen Ortes und ein ganz besonderes Lokal, in dem es keine festen Preise gibt.

Von Steffi Brand

Mit Akkordeons, Saxofonen und Gesang ist das Dorfgemeinschaftshaus in Kühlenthal aus dem Dornröschenschlaf erwacht und mauserte sich nach der langen Corona-Zwangspause zum musikalischen Veranstaltungsort direkt in der Dorfmitte. 250 Gäste kamen an zwei Tagen und ließen es sich in Kühlenthals neuem Mittelpunkt gut gehen. Denn der hat einige Besonderheiten zu bieten.

