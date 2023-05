Kühlenthal

Experiment mit Vier-Tage-Woche: Jeden zweiten Freitag hat die Firma frei

In Andreas Kreuzers Firma geht es familiär zu. Die Einführung des Recharge-Days hat die Belegschaft entspannt. Und es gäbe – mit oder ohne Freibier – auch noch Platz für weitere Fachkräfte.

Plus "Die haben gedacht: Ich spinne." Wie Andreas Kreuzer aus Kühlenthal in seinem Betrieb mit der Vier-Tage-Woche experimentiert.

Von Steffi Brand

Bei der Firma Kreuzer Haustechnik in Kühlenthal haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit diesem Jahr mehr Zeit, um „aufzuladen“. Jeder zweite Freitag ist dort ein sogenannter „Recharge-Day“, was bedeutet: Die Firma ist zu. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben frei. Recharge heißt auf Deutsch so viel wie „aufladen“. Dann kann das lange Wochenende zum Ausspannen genützt werden. Doch kann dieses Experiment mit der derzeit viel diskutierten Vier-Tage-Woche wirklich gelingen?

Trotz aller Skepsis zu Beginn hat sich das moderne Arbeitszeitmodell für die Firma Kreuzer durchweg gelohnt, schwärmt Andreas Kreuzer und berichtet: Die Überstunden der Belegschaft sinken, die Truppe wird produktiver, die Krankheitstage werden weniger und die kurze Vier-Tage-Woche lasse sich deutlich entspannter bewerkstelligen, wohingegen die lange Fünf-Tage-Woche durchaus an den Kräften zehre. Und der Recharge-Day bringt dem Kreuzer-Team noch viel mehr, verrät der Geschäftsführer. Das merkt er spätestens dann, wenn es am Donnerstagabend vor dem Recharge-Day nach Feierabend gesellig wird. Zusammenzustehen und sich zu unterhalten – „das tut uns allen gut“, berichtet der 33-Jährige, der die Firma von seinem Vater übernommen hat. „Mein Vater hat die Hände vor den Kopf geschlagen“, berichtet Andreas Kreuzer, als er dem Firmengründer von der Recharge-Day-Idee berichtet hat.

