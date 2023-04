Kühlenthal

22.04.2023

Kühlenthal trauert um Altbürgermeister Erich Stohl

Plus Der Altbürgermeister starb im Alter von 80 Jahren. Seine Nachfolgerin schildert, was Erich Stohl als Mensch und Politiker ausgezeichnet hat.

Von Steffi Brand

Erich Stohl, der Altbürgermeister der Gemeinde Kühlenthal, ist am vergangenen Wochenende im Alter von 80 Jahren verstorben. Seine Nachfolgerin, Iris Harms, die seit ihrer Wahl im Jahr 2014 die Gemeindegeschicke leitet, verrät: „Ich hätte mir keinen besseren Vorgänger wünschen können.“ Gerne erinnert sie sich an ihre ersten Amtsstunden als Rathauschefin zurück, in denen Erich Stohl immer Stammgast war. „Mädle, jetzt überlegen wir uns, wie wir das Problem lösen“, habe ihr Vorgänger dann zu ihr gesagt. Kommunalpolitische Entscheidungen abgenommen habe Stohl ihr nie – „aber er hat mir immer den Rücken gestärkt“, erinnert sich die amtierende Kühlenthaler Rathauschefin.

Als ruhig und gelassen beschreibt Iris Harms die Arbeitsweise ihres Vorgängers, die so manch einer im Ort auch mal als behäbig missverstanden hat. Doch Erich Stohl steuerte das kommunale Ruderboot auch in stürmischen Zeiten ruhig und ließ sich selbst von einer Bürgerinitiative, die sich einst gegen das Windrad formierte, nicht aus der Ruhe bringen. Mit eben dieser Art war Erich Stohl seit dem Jahr 1986 im Gemeinderat aktiv. Im Jahr 1999 übernahm er als Zweiter Bürgermeister die kommissarische Leitung als Krankheitsvertretung für den damals amtierenden Ersten Bürgermeister. Im Januar 2001 wurde Erich Stohl zum Ersten Bürgermeister gewählt, am 30. April 2014 übergab er die Rathausschlüssel im Zuge der Maifeier an seine Nachfolgerin Iris Harms. Nach den stürmischen Zeiten im Amt verbrachte Erich Stohl seinen Ruhestand gerne an seinem Lieblingsplatz in Kühlenthal: am Baggersee. Begleitet wurde er dorthin von seinem Hund Charly, der ihm während seiner Amtszeit auch regelmäßig mit ins Rathaus folgen durfte.

