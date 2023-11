Kühlenthaler Rockparty bringt viel Geld für querschnittsgelähmten Timo

"Coolvalley rockt" hieß es bei einer Party in Kühlenthal. Diesmal diente der Erlös neben dem Spaß auch einem wohltätigen Zweck.

Anfang November wurde im Dorfgemeinschaftshaus von Kühlenthal unter dem Motto „Coolvalley rockt“ für den guten Zweck gefeiert. Im Saal fand eine Party statt, Leo Wölfle legte dafür Rockmusik aus den 70er- und 80er-Jahren auf. Mit dem Gewinn des Abends und den Spenden, die in die Spendenbox geworfen wurden, kamen in Summe 3500 Euro zusammen, die nun der Familie von Timo Stredak gespendet wurden. Der 15-Jährige aus Gersthofen ist seit einem Sprung in den Pool querschnittsgelähmt. Mit den Spenden, die bei der Rockparty in Kühlenthal und auch andernorts gesammelt werden, sollen unter anderem Umbaumaßnahmen, Therapien und Hilfsmittel finanziert werden.

Die Idee zur Rockparty im Dorfgemeinschaftshaus ist eben dort entstanden. Diejenigen, die sich regelmäßig im Kühlenthaler Stüble treffen, hatten den Einfall und wussten um das Musikfaible von Leo Wölfle. Dieser sorgte dann mit einer tollen Auswahl an Rockmusik für den Sound der 70er und 80er. Doch auch das übrige Ambiente sei „urig“ und authentisch gewesen, verrät Steffi Behringer vom Organisationsteam auf Nachfrage. Es gab einfaches Essen, also Wurst- und Käsesemmeln, Getränke aus der Flasche und klassische Mixgetränke, wie etwa Wodka-Lemon oder Asbach-Cola. So habe sich die Party angefühlt wie früher.

250 Feiernde kamen nach Kühlenthal

Zur Rockparty in Kühlenthal kamen etwa 250 Personen im Alter zwischen 20 und 70 Jahren, was die Feier zu einer wahren „Generationenparty“ werden ließ, verrät Steffi Behringer rückblickend. Dass der Erlös – abzüglich der Ausgaben für Essen, Getränke und Gema – für einen guten Zweck gespendet werden sollte, war den Organisatoren bereits zu Beginn der Planungen klar. Da Verwandte von Timos Familie im Ort leben, stand schnell fest, wohin Erlös und Spenden anschließend gehen sollten. Die Gesamtsumme von stolzen 3500 Euro wurde mittlerweile an die Verwandten von Timos Familie übergeben. Und auch der Wunsch, weitere Partys in diesem Format zu feiern, wurde schon diverse Male an Steffi Behringer und die anderen Organisatoren herangetragen.

