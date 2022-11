Es begann mit Langeweile: Lettering ist die Passion dieser Kühlenthalerin

Plus Aus Langeweile kam Niloofar Swozil auf die Kunst der schönen und bunten Buchstaben. Bei der Dorfweihnacht in Kühlenthal kann ihr jeder über die Schulter schauen.

Niloofar Swozil beherrscht die Kunst der schönen Buchstaben und diese trägt sogar einen Namen: „Lettering“. Zum Lettering ist Swozil gekommen, als es ihr im Corona-Lockdown mit ihrem Baby zu Hause zu langweilig wurde. Zeit für ihr kreatives Hobby nahm sie sich immer dann, wenn es ihre Aufgaben als Zweifachmutter und Hausfrau erlaubten.