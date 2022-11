Unbekannte beschädigen Autos in Kühlenthal und Lützelburg

An einem Auto in Kühlenthal wird der Außenspiegel beschädigt und in Lützelburg werden linke und rechte Fahrzeugseite zerkratzt.

Zwei Autos sind am Wochenende von Unbekannten beschädigt worden. Der eine Wagen stand in Kühlenthal, der andere war in Lützelburg geparkt.

In Kühlenthal ist die Tat im Zeitraum zwischen Freitag, 14 Uhr und Samstag, 8.30 Uhr, in der Straße Am Anger passiert. Dabei wurde laut Polizei der linke Außenspiegel des Autos beschädigt, sodass ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstand.

In Lützelburg zerkratzte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag in der Ziegeleistraße ein Unbekannter sowohl die linke als auch die rechte Fahrzeugseite an einem weißen Skoda. Hier entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Für beide Taten sucht die Polizei Gersthofen Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)