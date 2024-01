Neuer Hip-Hop-Kurs beim Tennisclub Kühlenthal

Madeline Hemming ist Grundschullehrerin und will ihr Hobby anderen näherbringen. Ihr Anfängerkursangebot startet bald.

In regelmäßigen Abständen machen die Hip-Hop-Gruppen des Tennisclubs Kühlenthal von sich Reden und sahnen Preise ab. Nun gibt es ab Januar ein neues Angebot dieser Vereinsabteilung: Hip-Hop-Tanzstunden für Erwachsene. Ab dem 11. Januar werden zehn dieser besonderen Tanzstunden angeboten, jeweils von 20 bis 21 Uhr.

Ein passendes Angebot hat sie selbst im näheren Umkreis nicht gefunden

Als Trainerin wird Madeline Hemming die Gruppe leiten. Von der Hip-Hop-Abteilungsleiterin, Petra Dehm, sei sie angesprochen worden, verrät die zweifache Mama. Und da sie früher, bevor sie nach Kühlenthal gezogen ist, in der Augsburger DA F.U.N.K Hip-Hop-Streetdance-Tanzschule selbst getanzt hat, hätte sie dieses Hobby auch in der neuen Heimat gerne wieder aufgenommen. Ein passendes Angebot hat sie im näheren Umkreis nicht gefunden und sich kurzerhand entschieden: Dann unterrichte ich eben selbst. Angefangen habe sie eigentlich mit Ballett, berichtet Hemming, doch dann habe sie zehn Jahre lang Hip-Hop getanzt. Mittlerweile hat sie auch ihre Tochter mit dem Tanzrhythmus angesteckt; sie tanzt in der Kindergruppe des Tennisclubs Kühlenthal mit.

Ganz genau nimmt sie es mit dem Alter der Teilnehmenden nicht

Was die ausgebildete Grundschullehrerin in Elternzeit anbieten möchte, bringt sie schnell auf den Punkt: Es wird einen Anfängerkurs geben, der als „Hip-Hop-Kurs 30+“ beworben wird. „Ganz genau geht’s mit dem Alter aber natürlich nicht“, verrät die passionierte Hip-Hop-Tänzerin, die bereits an den Unterrichtseinheiten feilt. Für insgesamt 15 Teilnehmende möchte sie den Kurs anbieten und weiß schon, welche Choreographie am Ende des Kurses getanzt werden soll. „Jeder Schritt lässt sich individuell gestalten“, verrät die 35-Jährige und ergänzt: „So kann jeder an seinem individuellen Kenntnisstand abgeholt werden.“

Wer mitmachen möchte, meldet sich online an

Wer Spaß an der Musikrichtung Hip-Hop und am Rhythmus hat, ist bei der neuen Tanzgruppe genau richtig. Gemeinsam könne dann die Rhythmusfähigkeit geschult werden, erklärt Hemming. Neben ihrer eigenen Tanzleidenschaft hat die 35-Jährige in Augsburg an internen Trainerseminaren teilgenommen und auch als Grundschullehrerin mit ihren Schülerinnen und Schülern gerne Tanzprojekte umgesetzt. Wie sie ihren Kurs gestalten möchte, weiß sie bereits: Nach dem Aufwärmen soll es jede Woche um ein Hip-Hop-Basic gehen, beispielsweise um das Bouncen, was eine Grundbewegung dieser Tanzrichtung darstellt. Anschließend wird ein Teil der Choreographie erarbeitet. Wer mitmachen möchte, kann sich unter der E-Mail hiphop-tc@gmx.de anmelden.