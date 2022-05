Kühlenthal-Nordendorf

vor 16 Min.

200 junge Tänzerinnen und Tänzer treten bei Hip-Hop-Gala in Nordendorf auf

Plus Lange konnten die Hip-Hop-Gruppen nur unter Schwierigkeiten trainieren. Jetzt durften sie zeigen: Es hat sich gelohnt.

Von Steffi Brand

200 Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne, 300 Besucherinnen und Besucher im Mehrgenerationenhaus in Nordendorf und eine Spende in Höhe von 4000 Euro an den Förderverein Wärmestube SKM Augsburg, der sich um Obdachlose in und um Augsburg kümmert. Das ist die Bilanz des jüngsten Hip-Hop-Events in Nordendorf. Es war der erste dieser Art nach der Corona-bedingten Zwangspause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .