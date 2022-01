Pärchen stiehlt Waren aus Hofläden in Kühlenthal und Batzenhofen

Ein diebisches Pärchen hat zweimal den gleichen Hofaden in Kühlenthal heimgesucht. Auch in Batzenhofen war das Duo aktiv.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, hat das Pärchen bereits am Sonntag vor einer Woche einen Selbstbedienungs-Hofladen in der Hauptstraße in Kühlenthal heimgesucht. Sie stahlen aus den Regalen Ware im Wert von 35,50 Euro. Die Frau tauschte anschließend einen Bezahlvorgang vor. Das gleiche Pärchen erschien einen Tag zuvor schon einmal in dem Hofladen. Hier stahlen sie Ware im Wert von rund 30 Euro. Im gleichen Tatzeitraum tauchte auch ein Pärchen in einem Hofladen in Batzenhofen auf. Auch hier entwendeten die Täter Lebensmittel im Wert zwischen 35 und 40 Euro. (thia)