Pro-Kopf-Verschuldung steigt in Kühlenthal auf über 1000 Euro

Plus Schuld an der höheren Verschuldung ist vor allem der Kindergartenausbau, der in den Osterferien startet. Ab dem Sommer sind die Kinder in Containern untergebracht.

Von Steffi Brand

Der Umbau plus Erweiterung des Kühlenthaler Kindergartens wird zeitlich sportlich und finanziell teuer werden. Das ist die Quintessenz aus der Kühlenthaler Gemeinderatsitzung, in der das Ratsgremium den kommunalen Haushalt verabschiedet und einen Blick auf den Bauzeitenplan zum Kindergarten geworfen hat. Die ersten Aufträge sollen schon im März vergeben werden. Im Außenbereich geht es in den Osterferien los. Ab Juli/August werden die Kindergartenkinder deshalb für fünf bis sechs Monate in einem Container unterkommen müssen. Eventuell kann noch an der Raumaufteilung gedreht werden, damit der Ruheraum der Krippenkinder, die bereits in einem Container betreut werden, nicht Wand an Wand zur Kindergartenküche liegt, berichtete Kühlenthals Bürgermeisterin Iris Harms. Klappt alles genau so, wie es im Zeitenplan vorgesehen ist, könnten bereits Ende 2024/Anfang 2025 alle Kinder aus den Containern in den umgebauten Kindergarten umziehen. Dieser bietet Platz für zwei Kindergartengruppen mit je 25 Kindern und für eine Krippengruppe mit 15 Kindern.

Über 1,8 Millionen muss die Gemeinde aus eigenen Mitteln stemmen

Während der Zeitenplan für den Bau im Gremium vorsichtig optimistisch betrachtet wurde, war das dazugehörige Zahlenwerk, das Marco Schopper, Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf, in seiner Funktion als Kämmerer präsentierte, keineswegs leicht zu verdauen. Allein in diesem Haushaltsjahr sind Kosten von rund zwei Millionen Euro für den Umbau und die Erweiterung eingeplant. Hinzu kommen Kosten für die Ausweichquartiere. In der Finanzplanung für Kosten, die in den Jahren 2025 bis 2027 für die Kindertagesstätte fällig werden, stehen weitere 679.000 Euro. Der Gesamtsumme von knapp 2,7 Millionen Euro stehen Förderungen in Höhe von 854.000 Euro gegenüber, was bedeutet: Über 1,8 Millionen muss die Gemeinde Kühlenthal aus eigenen Mitteln stemmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

