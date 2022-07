Unbekannter schlägt Scheibe an der Jugendhütte in Kühlenthal ein

Ein Unbekannter wirft einen größeren Stein in die Scheibe der Jugendhütte in Kühlenthal. Die Polizei ermittelt, ob es sich dabei um einen Einbruch handelt.

Die Scheibe an der Jugendhütte in Kühlenthal ist mit einem großen Stein eingeworfen worden. Passiert ist die Tat in der Straße Am Sportplatz im Zeitraum zwischen Samstagmorgen und Dienstagabend.

Derzeit wird laut Polizei ermittelt, ob der Täter durch das geöffnete Fenster ins Innere stieg und Sachen entwendete. Am Fenster entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. (thia